За сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Латвии сделано 1 125 тестов на Covid-19, выявлено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

В целом в Латвии проведено 117 660 анализов, Covid-19 подтвержден у 1088 человек.

781 человек уже выздоровел, 25 человек скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходят 11 человек, у 7 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц уже выписан 166 пациентов, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.