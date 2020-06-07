За сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Латвии сделано 1 125 тестов на Covid-19, выявлено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
В целом в Латвии проведено 117 660 анализов, Covid-19 подтвержден у 1088 человек.
781 человек уже выздоровел, 25 человек скончались.
Сейчас в стационарах лечение проходят 11 человек, у 7 заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц уже выписан 166 пациентов, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.