За сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено два новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Вчера в Латвии сделано 1581 тест на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 123 364 анализа, Covid-19 подтвержден у 1094 человек.

818 человека уже выздоровели, 26 человек скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходят 11 человек, у 8 — заболевание средней тяжести, три человека — в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 167 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).