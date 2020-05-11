За сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Вчера в Латвии сделано только 555 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 77 147 анализов, Covid-19 подтвержден у 946 человек.
464 человека уже выздоровели, 18 человек скончались.
Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписано 109 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья (NVD).