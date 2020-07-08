За сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено вновь семь новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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За сутки проведено 1773 теста на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 162 054 теста, заболевание выявлено у 1141 человека.

По данным SPKC, два новых случая связаны с частной вечеринкой, о которой уже сообщалось, еще два случая — после посещения ресторана Aqua Luna, но обстоятельства заражения пока еще выясняются.

Выздоровели 1008 человек, умерли 30 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Из больниц выписан 181 пациент.

Большинство новых случаев заражения связано с людьми, которые приехали в Латвию из-за границы. SKPC напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции людям, которые вернулись из стран повышенного риска.