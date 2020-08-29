За сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии были выявлены шесть новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC). За сутки было проведено 2065 анализов.

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С начала пандемии в Латвии сделано 248 932 тестов на Covid-19, выявлен 1381 инфицированный. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались. В стационаре находятся четыре пациента, из них трое в среднетяжелом состоянии, еще у одного болезнь проходит в тяжелой форме.

Всего из стационаров было выписано 205 пациентов с Covid-19 - SPKC отмечает, что в это число входят как выздоровевшие, так и умершие.