За сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19; умерли два пациента

За минувшие сутки в Латвии сделано 1 845 тестов на Covid-19, выявлено только 3 новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В целом в Латвии проведено 90 968 анализов, Covid-19 подтвержден у 1 012 человек.

694 человека уже выздоровели, 21 человек скончался, в том числе за последние сутки умерли два человека (возрастная группа от 60 до 65 лет и от 85 до 90 лет). У пациентов были хронические заболевания.

За сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 27 человек, у 24 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц уже выписан 131 пациент, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.