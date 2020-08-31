За сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19: заболевшие приехали из России, Германии и Франции

За прошедшие сутки в Латвии было выявлено три новых случая заболевания коронавирусом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (SPKC). Одному человеку потребовалась госпитализация. За сутки было проведено 1008 анализов.

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По данным SPKC, все заразившиеся вернулись из-за рубежа - из России, Франции, Германии.

С начала пандемии в Латвии сделано 251 717 тестов на Covid-19, выявлено 1396 инфицированных. 1163 человека выздоровели, 34 человека скончались.

В стационаре находятся пятеро пациентов, из них четверо в среднетяжелом состоянии, еще у одного болезнь проходит в тяжелой форме.

Всего из стационаров было выписано 205 пациентов.