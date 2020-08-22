За сутки в Латвии выявлены три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1777 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Сообщается, что один из заболевших вернулся из Россия. Второй является контактным лицом другого заболевшего, еще один случай расследуется.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 236 297 тестов тестов на Covid-19, выявлено 1333 инфицированных, из них 1093 уже выздоровели. За время пандемии от Covid-19 скончались 33 человека.

На настоящий момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, все с заболеванием средней тяжести.