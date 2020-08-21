За сутки в Латвии выявлены три новых заболевших Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1602 теста на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двое из новых заболевших вернулись из-за границы (Россия и Украина), еще один случай расследуется.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 234 520 тестов на Covid-19, выявлено 1330 инфицированных, из них 1093 уже выздоровели. За время пандемии от Covid-19 скончались 33 человека.

На настоящий момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, все с заболеванием средней тяжести. Один из них был госпитализирован в последние сутки. Из стационара было выписано 202 пациента.