За сутки вывялено 1265 новых случаев Covid-19, скончались три человека

За минувшие сутки в Латвии выявлены 1265 новых случаев Covid-19, скончались три человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Всего было проведено 3655 лабораторных теста, доля положительных результатов - 34,6%.
Среди умерших - два человека были в возрасте 60-69 лет, один - в возрасте 80-89 лет. Все трое не были привиты или не завершили курс вакцинации.
14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 787,4 случая на 100 тысяч жителей.
В целом с начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено в 918 860 случаях.
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