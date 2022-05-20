За сутки выявлен 121 новый случай Covid-19
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За сутки выявлен 121 новый случай Covid-19, о скончавшихся Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) не сообщает.

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Всего было произведено 2308 тестов, доля позитивных результатов — 5,2%. Из всех заболевших 43 человекf не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 78 из инфицированных прошли вакцинацию.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 148,4.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 826 856 человек при населении в 1,89 млн человек.

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