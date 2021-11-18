За сутки выявлен 1221 новый случай Covid-19, скончались 26 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В среду в Латвии 1221 новый случай Covid-19, из них 765 — не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 456 вакцинированы. 26 инфицированных скончались. Кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 935.0.

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За прошедшие сутки сделано 12 708 тестов на Covid-19, из них 9.6% показали положительный результат.

Получены данные о 26 скончавшихся ковид-пациентах. Двое входили в возрастную группу 40-49 лет, пятеро — 50-59 лет, двое — 60-69 лет, восемь человек — 70-79 лет, пятеро –80-89 лет и четверо — 90-99 лет. 19 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, семеро были вакцинированы.

Всего в Латвии вирусом Covid-19 заразился 244 561 человек.

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пандемия Covid-19 Вакцинация
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