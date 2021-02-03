За сутки выявлен 1231 новый случай Covid-19, скончался 31 человек
Foto: F64

Во вторник выявлен 1231 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 31 смерти.

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Четверо скончавшихся были в возрасте от 50 до 60 лет, семеро в возрастной группе от 60 до 70 лет, восемь умерших в возрасте от 70 до 80 лет, двенадцать умерших в возрасте 80 - 90 лет.

Всего за сутки проведены 12 317 анализов, доля положительных результатов составила 10%.

С начала эпидемии в Латвии Covid-19 заболели 68 658 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступили 102 пациента Covid-19, в том числе семеро перевезены. Всего в стационарах лечатся 1 027 человек, из них 102 в тяжелом состоянии.

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