За сутки выявлен 271 новый случай Covid-19

За минувшие сутки в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 2570 лабораторных анализов, доля положительных результатов - 10,5%.

Из общего числа инфицированных - 81 человек не был привит или не завершил курс вакцинации, а 190 человек были привиты.

14-ти дневный кумулятивный показатель составил 128,1 случай на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 831 248 жителей.