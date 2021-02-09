За сутки выявлен 781 новый случай Covid-19, скончались 16 человек
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В понедельник в Латвии выявлен 781 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 16 скончавшихся.

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Трое умерших были в возрастной группе 50 - 60 лет, один в возрасте от 60 до 70 лет, двое в возрасте от 70 до 80 лет, а десять умерших были в возрастной группе 80 - 95 лет.

Всего за сутки проведены 13 108 анализов. Доля положительных результатов составила 6%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 573,7 случаев на 100 000 жителей. С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 72 869 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 100 пациентов Covid-19 (в том числе трое перевезены). Всего в больницах лечатся 966 пациентов, из них 101 в тяжелом состоянии.

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