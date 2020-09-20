За сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19, четверо заболевших госпитализированы

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2 402 теста на Covid-19, подтверждены 10 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно данным ЦПКЗ, три человека недавно вернулись с Украины, еще пятеро являются контактными лицами ранее заболевших, а источник заражения еще двух человек уточняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 295 242 теста на Covid-19, заболели 1525 человек. Кроме того, еще 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы еще четыре пациента с коронавирусом. Всего в стационарах с Covid-19 находятся 12 пациентов, у всех заболевание средней тяжести.