За сутки выявлено 100 новых случаев Covid-19, девять человек умерли, в больницах — 534 пациента
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки были проведены 2135 анализов на Covid-19 и 100 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В воскресенье от Covid-19 скончались девять человек — трое в возрасте от 65 до 75 лет, двое — от 75 до 85 лет, четверо — от 85 до 95 лет.

Доля положительных результатов составила 4,79%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 17 075 человек и 1795 — выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, 29 ноября в стационары поступили 48 больных Covid-19. Всего в больницах лечатся 534 пациента коронавируса, из них 57 в тяжелом состоянии. Выписаны 15 пациентов.

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