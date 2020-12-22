За сутки выявлено 1004 новых случая Covid-19, число пациентов в стационарах приближается к тысяче

За прошедшие сутки выявлено 1004 новых случаев Covid-19, скончались 16 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один скончавшийся был в возрастной группе от 40 до 45 лет, один в возрасте от 55 до 60 лет, двое в группе 60-70 лет, пятеро были в возрасте от 70 до 80 лет, шестеро - в возрастной группе от 80 до 90 лет, а ещё один умерший был старше 90 лет.

Всего в понедельник были проведены 10 911 анализов, доля положительных результатов составила 9,8%.

В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 32 339 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник были госпитализированы 153 пациента с коронавирусом, в том числе четверо перевезены. Всего в больницах лечатся 998 пациентов Covid-19, из них 50 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 114 пациентов.