За сутки выявлено 1120 новых случаев Covid-19, один человек скончался

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1120 новых случаев Covid-19, один инфицированный скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
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Всего проведено 4670 тестов, результаты 24% из них оказались положительными.
Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 80-89 лет.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составляет 824,4 случая на 100 000 жителей.
С начала пандемии в Латвии зарегистрировано 936 008 новых случаев Covid-19. Всего от этого заболевания в Латвии умерли 6009 человек.
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