За сутки выявлено 1137 новых случаев Covid-19, умерли три человека

За последние сутки в Латвии выявлено 1137 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти трех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости за последние сутки снизился с 2634,3 до 2550,4 случая на 100 тысяч населения.

Из выявленных зараженных 330 были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, 807 были привиты.

Вчера проведен 3871 лабораторный тест на Covid-19, из них 29,4% оказались положительными.