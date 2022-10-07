За сутки выявлено 1154 новых случая заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 4652 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 24,8%.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 809,7 случаев на 100 тысяч населения.
Скончался один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, олин — от 70 до 79 лет и один — от 90 до 99 лет.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 937 162 человек.
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