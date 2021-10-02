За сутки выявлено 1190 случаев Covid-19, скончались 10 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1190 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 10 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 517,8 до 552,7 случая на 100 000 населения.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 961 непривитый или не завершивший курс вакцинации и 229 привитых.

Один из умерших за прошедшие сутки входил в возрастную группу 50-59 лет, трое — 70-79 лет, четверо — 80-89 лет, еще двое — 90-99 лет.

За последние 14 дней в стране выявлено 10 452 случая заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии сделано 20 656 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,8 %.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 160 608 человек, 2731 заразившийся коронавирусом скончался.

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