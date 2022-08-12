За сутки выявлено 1539 новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За сутки выявлено 1539 новых случаев Covid-19, скончался один человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 4469 лабораторных анализов, доля положительных результатов - 34,4%.

Из общего числа инфицированных 675 человек были невакцинированы или не завершили курс вакцинации, а еще 864 - были привиты.

Умерший человек входил в возрастную группу 90-99 лет.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 1028,8 случаев. С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 881 200 человек.

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