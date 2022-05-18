За сутки выявлено 164 новых случая Covid-19, скончались семь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего было произведено 3269 тестов, доля позитивных результатов — 5%. Из всех заболевших 55 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 109 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет. Среди умерших шесть пациентов не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 157.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 826 506 человек при населении в 1,89 млн человек.