За сутки выявлено 164 новых случая Covid-19, скончались семь пациентов
Foto: Pixabay

За сутки выявлено 164 новых случая Covid-19, скончались семь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было произведено 3269 тестов, доля позитивных результатов — 5%. Из всех заболевших 55 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 109 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет. Среди умерших шесть пациентов не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 157.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 826 506 человек при населении в 1,89 млн человек.

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