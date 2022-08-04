За сутки выявлено 1767 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В целом проведено 4792 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 36,9%.

Среди заболевших 728 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1039 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 967.2 случая на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 869 576 человек.