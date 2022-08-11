За сутки выявлено 1779 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В целом проведено 4934 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 36,1%.
Среди заболевших 748 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1031 пациент был привит от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1022,4 случая на 100 тысяч населения.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 879 481 человека.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.