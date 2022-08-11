За сутки выявлено 1779 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 4934 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 36,1%.

Среди заболевших 748 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1031 пациент был привит от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1022,4 случая на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 879 481 человека.