За сутки выявлено 188 новых случаев Covid-19, скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было произведено 2228 тестов, доля позитивных результатов — 8,4%. Из всех заболевших 70 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 118 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших два пациента не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 125,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 828 077 человек при населении в 1,89 млн человек.