За сутки выявлено 203 новых случая Covid-19, десять человек скончались

За прошедшие сутки выявлены 203 новых случая Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались десять человек.

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Двое умерших были в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один в возрасте от 60 до 69 лет, четверо скончавшихся были в возрастной группе 70 - 79 лет, двое умерших в возрасте 80 - 89 лет, и ещё один умерший был в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 2571 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 441,2 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 119 953 человек.

В течение суток в больницы поступили 49 пациентов с Covid-19, общее число госпитализированных выросло с 631 до 656 человек, из них 86 находятся в тяжелом состоянии. Из больниц за сутки было выписано 15 человек.