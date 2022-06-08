За сутки выявлено 211 случаев Covid-19, скончались два человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 211 новых случаев Covid-19, скончались два человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Кумулятивный показатель Covid-19 за сутки уменьшился с 116,4 до 113,7 случая на 100 000 жителей.

Вчера проведено 2645 лабораторных тестов на Covid-19, из них 8% были положительными. Из зарегистрированных заболевших 74 человека не были вакцинированы или не прошли курс вакцинации, 137 были вакцинированы от Covid-19.

Умершие относились к возрастным группам от 60 до 69 лет и от 70 до 79 лет. Один из умерших был вакцинирован от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5836 человек, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 829 851 человек.