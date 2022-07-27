За сутки выявлено 2111 новых случаев заболевания Covid-19; скончались три пациента

За сутки в Латвии выявлено 2111 новых случаев заболевания Covid-19; скончались три пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
В целом проведено 5510 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 38,3%.
Среди заболевших 894 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1217 пациентов были привиты от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 836,6 случая на 100 тысяч населения.
Все скончавшихся пациенты в возрасте от 80 до 89 лет. Два пациента не были привиты.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 858 728 человек.