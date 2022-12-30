За сутки выявлено 216 случаев Covid-19, скончались четыре человека

В среду выявлено 216 новых случая "Covid-19", поступили сведения о смерти четырех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).
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За прошедшие сутки сделано 1025 тестов на Covid-19, положительный результат дали 21,1%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 207,9 до 200,5 случая на 100 000 человек.
Умершие относились к возрастным группам 60-69, 70-79, 80-89 и 90-99 лет.
С начала пандемии лабораторно подтверждены 974 046 случаев заражения Covid-19.
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