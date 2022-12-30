За сутки выявлено 216 случаев Covid-19, скончались четыре человека
Foto: DELFI

В среду выявлено 216 новых случая "Covid-19", поступили сведения о смерти четырех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки сделано 1025 тестов на Covid-19, положительный результат дали 21,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 207,9 до 200,5 случая на 100 000 человек.

Умершие относились к возрастным группам 60-69, 70-79, 80-89 и 90-99 лет.

С начала пандемии лабораторно подтверждены 974 046 случаев заражения Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch