За сутки выявлено 216 случаев Covid-19, скончались четыре человека

В среду выявлено 216 новых случая "Covid-19", поступили сведения о смерти четырех человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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За прошедшие сутки сделано 1025 тестов на Covid-19, положительный результат дали 21,1%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 207,9 до 200,5 случая на 100 000 человек.

Умершие относились к возрастным группам 60-69, 70-79, 80-89 и 90-99 лет.

С начала пандемии лабораторно подтверждены 974 046 случаев заражения Covid-19.