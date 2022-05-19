За сутки выявлено 229 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было произведено 2823 теста, доля позитивных результатов — 8,1%. Из всех заболевших 84 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 145 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, еще один — от 80 до 89 лет. Умершие пациенты не были привиты или не завершили курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 158,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 826 735 человек при населении в 1,89 млн человек.