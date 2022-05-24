За сутки выявлено 236 новых случаев Covid-19, скончались два человека
Foto: DELFI

За минувшие сутки выявлено 236 новых случаев Covid-19, скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было сделано 3663 теста, доля позитивных результатов — 6,4%. Из всех заболевших 80 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, 156 инфицированных были привиты от коронавируса.

Среди скончавшихся один человек в возрасте от 60 до 69 лет, второй пациент входил в возрастную группу 80-89 лет. Они не прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 132,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 827 437 человек при населении в 1,89 млн человек.

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