За сутки выявлено 250 новых случаев Covid-19, один человек умер

В четверг в Латвии выявлено 250 новых случаев Covid-19, один пациент с коронавирусом умер, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За сутки в стране было проведено 5726 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,4%.

В четверг умер пациент (в возрастной группе от 55 до 60 лет), который был заражен Covid-19.

За сутки госпитализировано 17 человек. В настоящий момент в больницах находятся 113 пациентов с Covid-19, в том числе 10 человек в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.