За сутки выявлено 262 новых случая Covid-19, скончался один человек

За минувшие сутки в Латвии выявлено 262 новых случая Covid-19, один человек скончался, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего проведено 3205 лабораторных теста, доля позитивных результатов - 8,2%. Из общего числа инфицированных - 99 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, 163 заболевших были привиты. Умерший входил в возрастную группу 50-59 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель снизился с 132,6 до 128,2 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 827 699 жителей.