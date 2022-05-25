За сутки выявлено 262 новых случая Covid-19, скончался один человек

За минувшие сутки в Латвии выявлено 262 новых случая Covid-19, один человек скончался, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Всего проведено 3205 лабораторных теста, доля позитивных результатов - 8,2%. Из общего числа инфицированных - 99 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, 163 заболевших были привиты. Умерший входил в возрастную группу 50-59 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель снизился с 132,6 до 128,2 случаев на 100 000 жителей.
Всего с начала пандемии Covid-19 выявлен у 827 699 жителей.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также