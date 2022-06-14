За сутки выявлено 279 новых случаев Covid-19, два человека скончались
Foto: DELFI

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 279 новых случаев Covid-19, скончались два человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Кумулятивный показатель Covid-19 за сутки увеличился с 121,1 до 124,8 случая на 100 000 жителей.

Вчера проведено 3037 лабораторных тестов на Covid-19, из них 9,2% были положительными. Из зарегистрированных заболевших 95 человек не были вакцинированы или не прошли курс вакцинации, 184 были вакцинированы от Covid-19.

Один из умерших в минувшие сутки входил в возрастную группу 70-79 лет, а второму было от 80 до 89 лет. Оба скончавшихся были не привиты от коронавируса или не завершили курс вакцинации.

С начала пандемии в Латвии скончался 5841 человек, с подтвержденным Covid-19, в целом лабораторно заболевание подтверждено у 830 977 человек.

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