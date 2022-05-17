За сутки выявлено 304 новых случая Covid-19, скончался один пациент
Foto: DELFI

За сутки выявлено 304 новых случая Covid-19, скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было произведено 4033 теста, доля позитивных результатов — 7,5%. Из всех заболевших 126 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 178 из инфицированных прошли вакцинацию.

Скончался пациент в возрасте от 90 до 99 лет, он не был привит.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 170,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 826 342 человек при населении в 1,89 млн человек.

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