За сутки выявлено 316 новых случаев Covid-19, два человека скончались

За сутки в Латвии выявлено 316 новых случаев Covid-19, двое инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один из скончавшихся находился в возрастной группе 75 - 80 лет, еще один - 85 -90 лет.

За прошедшие сутки было сделано 4058 теста на Covid-19, 7,8% показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 10547 человек, выздоровели 1515 человек.

На сегодняшний день в Латвии скончались 123 пациента, у которых был подтвержден Covid-19.