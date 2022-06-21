За сутки выявлено 317 новых случаев Covid-19, скончались пять человек

За минувшие сутки в Латвии выявлено 317 новых случаев Covid-19, скончались пять человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 2747 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 11,5%.

Из общего числа инфицированных - 155 человек были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 162 человека были привиты.

Умершие входили в следующие возрастные группы: один человек - 60-69 лет, трое - 70-79 лет, еще один - 80-89 лет. Из них двое были не вакцинированы, а трое - привиты.

14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 151,7 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 832 485 жителей.