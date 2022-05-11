За сутки выявлено 346 новых случаев Covid-19, скончались два человека

За минувшие сутки в Латвии зафиксировано 346 новых случаев Covid-19, скончались два человека, свидетельствует информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Всего был проведен 3721 лабораторный тест, доля положительных результатов - 9,3%.

Из общего числа заболевших 88 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, еще 258 человек были вакцинированы. Оба скончавшихся входили в возрастную группу 80-89 лет, один пациент был невакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 235,8 до 221,7 на 100 000 жителей.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 825 272 жителей, скончались 5794 человек.