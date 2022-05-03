За сутки выявлено 384 новых случаев Covid-19, cкончались семь человек

За минувшие сутки в Латвии было зафиксировано 384 новых случаев заболевания Covid-19, скончались семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 4236 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 9,1%.

Из общего числа зараженных - 113 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 271 человек был вакцинирован. Из скончавшихся пациентов - один был в возрасте 50-59 лет, шестеро - в возрасте от 80 до 89 лет; шестеро не были вакцинированы, один человек был привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель снизился 385,2 до 383,7 случаев на 100 000 жителей.

C начала пандемии Covid-19 заразились 823 110 жителей.