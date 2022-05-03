За сутки выявлено 384 новых случаев Covid-19, cкончались семь человек
Foto: LETA

За минувшие сутки в Латвии было зафиксировано 384 новых случаев заболевания Covid-19, скончались семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего было проведено 4236 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 9,1%.

Из общего числа зараженных - 113 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации, в свою очередь, 271 человек был вакцинирован. Из скончавшихся пациентов - один был в возрасте 50-59 лет, шестеро - в возрасте от 80 до 89 лет; шестеро не были вакцинированы, один человек был привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель снизился 385,2 до 383,7 случаев на 100 000 жителей.

C начала пандемии Covid-19 заразились 823 110 жителей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине