За сутки выявлено 445 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек
Foto: LETA

За сутки в Латвии выявлен 445 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 19 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Из выявленных вчера зараженных - 318 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 127 человек были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (восемь человек), 90-99 лет (три человека). Из них - 17 не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 935 до 862 случаев. Последний раз показатель ниже отметки 800 был 10 октября.

Всего за сутки было проведено 3217 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 245 006 человек, 3920 человек с этим заболеванием умерли.

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