За сутки выявлено 449 новых случаев Covid-19, скончались три человека
Foto: DELFI

В среду, 9 ноября, подтверждено 449 новых случаев Covid-19. Также получена информация о смерти трех пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За сутки сделано лабораторных 3061 тест на Covid-19, из них 14,7% оказались положительными.

Один умерший пациент входил в возрастную группу 70-79 лет, двое — в возрастную группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 317,6 до 305,2 случая на 100 000 человек.

Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 6073 человека. Вирус лабораторно подтвержден 956 392 раз.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai