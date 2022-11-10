За сутки выявлено 449 новых случаев Covid-19, скончались три человека

В среду, 9 ноября, подтверждено 449 новых случаев Covid-19. Также получена информация о смерти трех пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За сутки сделано лабораторных 3061 тест на Covid-19, из них 14,7% оказались положительными.

Один умерший пациент входил в возрастную группу 70-79 лет, двое — в возрастную группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 317,6 до 305,2 случая на 100 000 человек.

Всего с начала пандемии в Латвии от коронавируса умерли 6073 человека. Вирус лабораторно подтвержден 956 392 раз.