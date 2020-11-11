За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, два человека скончались

Во вторник в Латвии выявлено 453 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались. Вчера госпитализирован 31 пациент с коронавирусом, в больницах находятся 299 человек с Covid-19.

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Умершие пациенты входили в возрастные группы 65-70 и 75-80 лет. На сегодняшний день в Латвии скончались 105 инфицированных Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

За прошедшие сутки сделано 7621 тест на Covid-19, 5,9% показали положительный результат.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8848 человек, выздоровели 1471 человек.

Во вторник госпитализирован 31 пациент с коронавирусом. В настоящий момент в больницах страны находятся 299 пациентов, в том числе 17 в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Накануне из больниц выписан 41 пациент, в целом — 671.