За сутки выявлено 462 новых случая заболевания Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено 462 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 2253 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 20,5%.
Среди заболевших 183 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 279 пациентов привиты от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 241,6 случая на 100 тысяч населения.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 836 259 человек.
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