За сутки выявлено 465 случаев Covid-19, скончались два человека
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 465 новых случаев Covid-19, скончались два человека, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего проведено 2464 лабораторных теста, доля положительных результатов - 17,2%.

Скончавшиеся пациенты входили в возрастную группу 70-79 лет.

14-ти дневный кумулятивный показатель снизился с 299,2 до 295,4 случаев на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 968 992 жителей.

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