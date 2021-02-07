За сутки выявлено 480 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 480 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 12 человек.

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Один скончавшийся был в возрасте от 45 до 50 лет, двое умерших — в возрастной группе от 65 до 70 лет, еще двое — в возрасте от 70 до 80 лет, трое скончавшихся были в возрасте от 80 до 90 лет, четверо — от 90 до 95 лет.

Всего в субботу проведено 5152 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,3%.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 69 пациентов с Covid-19, в том числе два человека переведены в другие медучреждения.

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии за сутки увеличилось на 49 человек — до 982 пациентов.

В субботу из больниц было выписано 15 пациентов, двое из которых переведены в другие медучреждения.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 71 800 человек, умерли 1339 инфицированных.

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