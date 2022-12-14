За сутки выявлено 503 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 2495 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 20,2%.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 290,9 случаев на 100 тысяч населения.
За весь период пандемии в Латвии умерли 6113 человек, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 969 495 случаев заболевания.
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