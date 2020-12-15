За сутки выявлено 587 случаев Covid-19, скончались пять человек

В понедельник выявлено 587 новых случаев коронавируса. Пять человек скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двое умерших были в возрасте от 50 до 65 лет, двое — от 75 до 85 лет и один — от 95 до 100 лет.

За сутки было проведено 9400 тестов, количество положительных результатов составило 6,2%. При показателе выше 4% заболеваемость считается неконтролируемой.

Всего в Латвии заразилось уже 26 472 человека.

В понедельник госпитализированы 113 человек. Всего в стационарах находятся 841 человек. 798 из госпитализированных находятся в среднетяжелом состоянии, 43 — в тяжелом.

За сутки выписались 90 пациентов, а всего за время пандемии были выписаны 2146 человека.