За сутки выявлено 6 новых случаев Covid-19, в больнице умер пожилой пациент

За прошедшие сутки в Латвии выявлено только 6 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране болезнь диагностирована у 784 человек. В больнице умер пожилой пациент с Covid-19, у которого также наблюдались другие хронические заболевания, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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С начала распространения вируса в Латвии сделан 43 080 тестов на Covid-19, в том числе за последние сутки — 2039. От болезни вылечилось 133 человека.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В общей сложности в больницах находятся 40 пациентов с Covid-19, у 34 заболевание средней тяжести, шесть человек — в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 74 пациента, переболевших Covid-19. До сих пор в Латвии умерло 12 человек с диагнозом Covid-19.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 40,5 случая на 100 000 человек.